CEM DİZDAR - FANATİK
DÖNÜŞ MAÇI OLMAMALIYDI!
İlk altı dakikada maçı elinden kaçıran bir takım için İbn-i Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir’ sözü geçerli olmasa gerek! Çünkü o zaman bilgi, yöntem ve futbol için konuşursak, bu ikilinin ışığındaki antrenman anlamını yitirir. Eğer coğrafya kaderse bu daha çok bizimle ilgili olmalı. Onca yıldır başarıyı satın alma üzerine kurulu bir düzen içinde çırpınan bir coğrafyanın kaybetmeye mahkum olduğunu tespit etmek için Haldun’a kadar geri gitmeye gerek yok sanırım!.. İlk devreyi şaşkın geçiren Beşiktaş kazanacak planı ikinci devreye bırakmış olmalı! İkinci devre önce oyun üstünlüğünü aldı ardından 66. dakikada skoru dengeye getirmeyi bildi. Bu arada birkaç pozisyon verdiyse de maçı kazanma seviyesine getirmeyi becerdi Beşiktaş. Ve Lens’in farkı yaratan incelikli iki işi sayesinde bu zorlu coğrafyada zora soktuğu maçı kazanmayı da bildi. Evet, bir dönüş maçı oldu ama yine de bu kadar zor olmamalıydı...
Gecenin sorusu?
Ülkemizde yerli ya da yabancı, bir golcü sorunu olduğu açık. Bu maç özelinde sorarsak Cyle Larin’in durumu sadece kendisiyle mi ilgili yoksa genel olarak takımın durumuyla mı doğru orantılı?
Maçın starı
Öncelikle nemli geceyi kurutan ve ısıtan Lens elbette! Ve tabii ki Beşiktaş adına neresinden bakarsak bakalım; Adem Ljajic. Her hücumun bir yerinde mutlaka bir dokunuşu vardı.
Maçın olayı
Soğuğa ve dinmeyen yağmura uyum gösteren ve maçı özellikle ikinci yarı elinden tutan Beşiktaş’ın direnci ve iradesi. Bu direnç gelecek iyi haber ancak sürdürülebilmek koşuluyla...
Kısa mesaj
Evet futbolda istek, arzu yani bildik tabirle motivasyon önemlidir ancak bir maçı zora sokmadan elde tutmak daha önemlidir.
OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM
BEŞİKTAŞ 2. YARI HAK ETTİ
MAÇA bakıldığında çok kötü başlayan bir Beşiktaş vardı Norveç'te. İlk 6 dakika içinde 2 tane golü kalesinde gördü. İlk 20'de 2 tane daha görebilirdi. Rakip oyuncuların beceriksizliği şansımız oldu.
Şenol hoca, sanırım hafta sonundaki Galatasaray derbisini düşünerek rotasyona gitti. Lig maçını daha çok önemseyen bir havada maça çıktı. Çok kötü başladığı Sarpsborg maçında oyunun ikinci yarısında etkili ve atak oynayan taraf oldu. Maçın ilk yarısında çok etkisiz sahada gezinen Larin'i çıkarırken geç bile kaldı Şenol hoca değiştirmekte.
VAGNER LOVE FARKI
Vagner Love'lı Beşiktaş her zaman daha etkili olmuştur.
Lens'in ayağından ikinci yarıda kazanılan golle havaya giren Beşiktaş, yine rakibin kaçırdığı çok net gol pozisyonu sonrası Love'ın ayağından skoru eşitledi.
Oyunun ikinci yarısında kalesinde pozisyon görse de çok etkili olan Beşiktaş gecenin yıldızı Lens'in ayağından bulduğu 3. golle buz gibi havada geceyi ısıtmayı başardı. Bu galibiyet, Galatasaray derbisi öncesi takıma çok büyük bir moral oldu.
MAÇIN EN iYİSi LENS
2 gol attı. Geceye damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADRIANO
Çok formsuz.
Sadece bir şutu vardı.
BİLAL MEŞE - MİLLİYET
AVRUPALI KARTAL
İsveç’in iklimi bu mevsimde malum, buz gibidir hava, bırakın karı rüzgarı jilet gibidir. O iklim şartlarına öyle bir-iki günde alışmak zordur! İsveç’te ligin tamamlandığını da hatırlatırsak, iklim şartlarını varın siz düşünün...
Eeee bunlara bir de Beşiktaş’ın Quaresma, Gökhan Gönül, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Gökhan Töre gibi sakat oyuncuları eklersek, skor üzerinde fazla yorum yapmaya gerek yok! Şenol Güneş, altı genç oyuncuyu İsveç’e götürmesi umutsuz olduğunun en büyük belgesidir. Sanırız, bu tercihin altında Galatasaray derbisi yatıyor, olabilir.
Beni şaşırtan, Beşiktaş gibi bir takımın 47. saniyede kalesinde golü görmesi, işte bunun mazereti olmaz, iklime sığınmak yok arkadaş!
Hadi bunu geçtik, Krauis gibi bir kaleci o mesafeden nasıl ikinci golü yer? Sanırız kafası başka yerde, konsantrasyon sıfırın altında sıfır!
Artı, Kartal’ın iç hatlardaki fotoğrafı gri, zirveden uzak bir bilinmeze kanat çırpıyor! Bir yanda ekonomik sıkıntılar, sorunlu oyuncular, diğer yandan özgüven duygusunu kaybetmiş bir takımdan söz ediyoruz. Gerçi, iç hatlar uzun bir maraton, dememiz o ki, köprünün altından daha çok sular akar.
Beşiktaş, iki şok golün etkisini bir süre üzerinden atamadı, ancak, çabuk toparlandı, oyunda dengeyi sağladı, ofansa iyi çıkışlar yaptı. Ne var ki, bu baskı ilk yarıda ‘moral’ ve ‘ateşleyici’ golü bir türlü getirmedi.
İkinci yarı Kartal geri dönüşü gerçekleştirebilir mi, yoksa Avrupa’ya veda eder mi, bizimkisi umut! Valla yukarıdaki yorumlarımı değiştirmeye hiç niyetim yok. Kartal bu, ne zaman ne yapacağı belli olmaz, önce çile çektirir, sonra güldürür!
Güneş’in oyuncu hamleleri, ardından ikinci yarıda oyunu tamamen domine eden Kartal, Lens (2) ve Vagner Love’in golleriyle muhteşem bir geri dönüş yaptı. Tam Avrupa’ya veda etti derken, risk aldı, tüm hatlarıyla yüklendi ve İstanbul’a mutlu ve umutlu döndü. Şimdi sırada 13 Aralık’taki Malmö maçı var, onu da geçer.
Yeter ki Kartal istesin, aşamayacağı zorluk yoktur... İkinci yarıdaki Beşiktaş’a şapka çıkarıyorum, helal olsun.
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