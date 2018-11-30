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Gecenin sorusu?

Ülkemizde yerli ya da yabancı, bir golcü sorunu olduğu açık. Bu maç özelinde sorarsak Cyle Larin’in durumu sadece kendisiyle mi ilgili yoksa genel olarak takımın durumuyla mı doğru orantılı?

Maçın starı

Öncelikle nemli geceyi kurutan ve ısıtan Lens elbette! Ve tabii ki Beşiktaş adına neresinden bakarsak bakalım; Adem Ljajic. Her hücumun bir yerinde mutlaka bir dokunuşu vardı.