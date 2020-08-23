Satışından üretimine geçti, taleplere yetişemiyor

AA

Bingöl-Genç karayolu 10. kilometresinde oturan Burhan Bor, uzun yıllar yumurta satışı yaparak geçimini sağladı.

Çocuk yaşlardan beri kümes hayvanlarına karşı ilgi duyan Bor, zamanla müşterilerinin doğal köy yumurtasını daha çok tercih etmesi üzerine, evinin bahçesine "Serbest Gezen Tavuk" çiftliği kurdu.

Geçen yıl çiftliğini faaliyete geçirerek, 2 bin tavuk yetiştirmeye başlayan Bor, talebin artması üzerine 400 tavuk daha aldı.

Bor, AA muhabirine, çiftlikte köy yumurtası ürettiklerini, insanların doğal ürünleri daha çok tüketmek istemesi üzerine doğal yumurta üretim işine başladığını söyledi.

"Bu sektör diğer sektörlerden çok daha farklı. Aynı zamanda riskli bir sektör. Sattığımız yumurtalardan insanlar çok memnun. Yumurtalarımıza talep var, insanlar daha doğal şeyler tüketmek istiyor. Bu taleplere cevap vermek için köy yumurtasına yöneldim." diyen Bor, hedefinin tavuk sayısını 5 bine çıkarmak olduğunu aktardı.

İlk olarak 2 bin tavuk alarak işletmeyi kurduğunu, talepler artınca 400 tavuk daha aldığını dile getiren Bor, yumurtaları çok rahat sattığını bildirdi.

Bingöl'de fabrika olmadığı için yem fiyatlarının yüksek olduğunu savunan Bor, "Yerimiz iyi, yem fiyatları dışında bir sıkıntımız yok. Yumurtayı rahat satıyoruz, talep de oldukça fazla." dedi.

Tavuk çiftliğinde şu an günlük 1650 yumurta elde ettiğini söyleyen Bor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesleğim yumurtacılıktı. Toptan yumurta satış işini yapıyordum. Bu sektöre talep olduğu için bu işi yapmaya karar verdim. Ürettiğimiz yumurtayı gelip buradan alanlara kolisini 25, toptan alan işletmelere de 20 liradan satıyorum. Şu an günlük 55 koli üretiyoruz. Bu da yeterli değil ve hedefimiz günlük en az 100 koli yumurta, yani 3 bin yumurta üretmektir."