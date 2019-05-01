SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

2. Dünya Savaşı'ndan kalma gizli Alman sığınağının içini gösterdi

Giriş: 01.05.2019 - 10:29 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

W2HistoryHunter isimli YouTube kanalı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma gizli Alman sığınağının içini görüntüledi. Dönemin savaş koşullarına göre inşa edilen sığınağın günümüze kadar bozulmadan orijinal haliyle kalması dikkat çekti

  • 1Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    1|42

    W2HistoryHunter isimli YouTube kanalı savaştan kalma sığınakları, gizli tünelleri didik didik araştırarak takipçileriyle paylaşıyor. 

  • 2Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    2|42

    YouTuber kanalı, bu sefer de öyle yaptı ve videosunda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma gizli Alman sığınağının içini görüntüledi.

  • 3Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    3|42

    Ormanda gizlenmiş sığınak, ağaçlar ve yabani otlardan görünmüyordu. 

  • 4Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    4|42

    Dönemin savaş koşullarına göre inşa edilen sığınağın günümüze kadar bozulmadan orijinal haliyle kalması dikkat çekti.

  • 5Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    5|42
  • 6Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    6|42
  • 7Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    7|42
  • 8Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    8|42
  • 9Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    9|42
  • 10Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    10|42

    Sığınak için yapılan soba da ilk günkü halinde duruyor.

  • 11Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    11|42
  • 12Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    12|42
  • 13Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    13|42

    Sığınağın girişi ise bu şekilde. 

  • 14Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    14|42
  • 15Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    15|42
  • 16Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    16|42
  • 17Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    17|42
  • 18Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    18|42
  • 19Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    19|42
  • 20Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    20|42
  • 21Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    21|42
  • 22Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    22|42
  • 23Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    23|42

    Orijinal havalandırma filtreleri 1943 yılından günümüze kadar gelebilmeyi başarmış.

  • 24Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    24|42
  • 25Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    25|42

    Duvarda yazılı Almanca "Kein Licht bei offener Scharte" cümlesi "Açtığınızda ışık yok" anlamına geliyor.

  • 26Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    26|42
  • 27Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    27|42

    Ahşapların orijinal olması ve gizli kaldığı için duvarlarda yazı ve graffitilerin olmaması sığınağı daha da önemli kılıyor. 

  • 28Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    28|42

    Sığınağın 1943 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor.

  • 29Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    29|42

    İşte gizli Alman sığınağının içinden görüntüler...

  • 30Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    30|42
  • 31Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    31|42
  • 32Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    32|42
  • 33Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    33|42
  • 34Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    34|42
  • 35Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    35|42
  • 36Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    36|42
  • 37Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    37|42
  • 38Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    38|42
  • 39Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    39|42
  • 40Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    40|42
  • 41Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    41|42
  • 42Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
    42|42

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X