Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından Sayısal Loto 25 Temmuz 1134. hafta çekilişi yapılacak. Sayısal Loto 25 Temmuz sonuçları ise Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlanan çekiliş sonrasında belli olacak. Peki; Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi ne zaman saat kaçta? İşte Sayısal Loto 25 Temmuz sonuçları ile ilgili detaylar...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz tarihinde Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki ofisinde yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Çekiliş ise MPİ'nin resmi internet sitesinden saat 21.40'ta canlı olarak yayınlanacak. MPİ 1134. hafta Sayısal Loto sonuçları - 25 Temmuz çekilişinin ardından haberimizde olacak...
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 21 Temmuz 2018 tarihli 1133. hafta çekilişinde şanslı numaralar 04 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşmişti. Böylelikle büyük ikramiye olan 6 milyon 203 bin 69 lira 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak çekilişe devretti.
Öte yandan, 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK
İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:
"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...
Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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