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Schalke 04, teknik direktör Christian Gross ile anlaştı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, teknik direktör Christian Gross ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Schalke 04, teknik direktör Christian Gross ile anlaştı
DHA

Milli oyuncularımızdan Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ten yapılan açıklamada, 66 yaşındaki İsviçreli teknik adamın yardımcılıklarını ise Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo'nun yapacağı bildidildi. Alman ekibinde, kaleci antrenörlüğü görevine ise Simon Henzler'in getirildiği ifade edildi.

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