Schalke 04 Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Bu maç temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa'daki 275. maçı oalcak. Galatasaray, Schalke ile evinde yaptığı karşılaşmayı 0 - 0 beraberlikle bitirmişti. Bu akşamki maç Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu maçından çıkarak Avrupa rüyasına devam edebilmek için oldukça önemli. Maça saatler kala Fatih Terim'in de muhtemel 11'i şekillenmeye başaldı. Peki Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Schalke Galatasaray maçı hangi kanalda? Schalke Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde.
SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Schalke maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.
Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, Andrew Dallas ve Nicholas Walsh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francis Connor olacak.
GALATASARAY'IN SCHALKE 04 KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Fatih Terim'in Schalke 04 deplasmanındaki mutemel 11'i şöyle: Fernando Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş (Muğdat Çelik)
SCHALKE 04 - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Salı günü Veltins Arena'daki mücadele kapalı gişe oynanacak. Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakanın bütün biletlerinin tükendiği duyuruldu.
GALATASARAY'IN SCHALKE 04 İLE ÖNCEKİ MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.
GALATASARAY, AVRUPA'DA 275. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 274 maçında 99 galibiyet ve 103 mağlubiyet alırken, 72 kez rakipleriyle yenişemedi. Galatasaray, daha önce Alman takımlarıyla yaptığı 29 maçta, 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor.
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