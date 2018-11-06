1 | 7

Schalke 04 Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Bu maç temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa'daki 275. maçı oalcak. Galatasaray, Schalke ile evinde yaptığı karşılaşmayı 0 - 0 beraberlikle bitirmişti. Bu akşamki maç Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu maçından çıkarak Avrupa rüyasına devam edebilmek için oldukça önemli. Maça saatler kala Fatih Terim'in de muhtemel 11'i şekillenmeye başaldı. Peki Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Schalke Galatasaray maçı hangi kanalda? Schalke Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde.