Sean Penn: Rusya'ya karşı silahlanmayı düşünüyorum 0:00 / 0:00

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Sean Penn, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında bir VICE belgeseli çeken 61 yaşındaki aktör, savaş bölgesine geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Hollywood Authentic'e verdiği röportajda Penn, "Niyetim Ukrayna'ya geri dönmek. Ama ben aptal değilim, ne sunabileceğimden emin değilim. Geçen sefer Ukrayna'da daha uzun kalmamın tek olası nedeni, elimde tüfek olmasıydı. Geçen gün Brentwood'da bir benzin istasyonundaydım ve tek düşündüğüm Rusya'ya karşı silahlanmaktı" dedi.

DONETSK'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Ukrayna makamları, ziyarete ilişkin "Penn, Rusya’nın saldırganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek." açıklamasında bulunmuştu.