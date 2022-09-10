AA muhabirinin mikrofon uzattığı İsveçli seçmenlerin büyük bölümü, ülkenin bir an önce NATO'ya girmesini arzu ederken, ekonomi, iş gücü ve yenilebilir enerji konularında fikir ayrılıkları göze çarpıyor.

Seçmen Olf Ericsson, İsveç'in çok daha önce NATO'ya girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim 20 sene önce NATO'ya girmemiz lazımdı. NATO, yanan bir evin sigortasıdır. Umarım kimse sigortayı kullanmak zorunda kalmaz. Seçimler için siyasilerden beklentim, emekli maaşlarındaki yüksek vergilerde indirim yapılması ve çalışanların maaşlarının yükseltilmesi." ifadesini kullandı.

Bo Andersson, "Seçimlerde Merkez Partisi'ni destekleyen biri olarak İsveç'in NATO'ya girmesini de destekliyoruz. Zaten benim desteklediğim partinin de inisiyatifiyle NATO üyeliğine başvuruldu." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının, Türkiye'ye verilmesi konusuna da değinen Andersson, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için Türkiye'nin bazı şartlarının yerine getirilmesi lazım. Bizim demokrasi sistemimizde bu istenenlere önce yargı bakar. Yargının kararına göre hareket edilir. Bizim ülkemiz suçsuz birini teslim etmez." diye konuştu.

"SİYASETÇİLER, YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRMALI"

Jes Grabbström, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini ve seçimlerden sonra siyasetçilerin yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmasını istediğini söyledi.

İsveç'in özellikle hizmet sektöründe daha fazla göçmene ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Grabbström, "İsveç'te uzun süre çalışan iş gücü olarak piyasaya yardım eden Kazakistan, Pakistan ve diğer ülkelerden gelen iş gücünün geri gönderilmemesini istiyorum." yorumunu yaptı.

İsveç'te artan organize suç örgütlerinin sonlarının getirilmesini isteyen Julia Hermes, Avrupa'da suç örgütlerinin en çok suç işlediği ülkenin İsveç olduğuna işaret etti.

Siyasetçilerin bu sorunu çözmesi gerektiğini dile getiren Hermes, "Daha fazla polise görev verip, insan haklarını çiğnemeden güveni ön plana almalıdırlar. Muhafazakar Parti'nin bunu başaracağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Demokrat Partili olduğunu gizlemeyen İngemar Lundin, "Ben sol görüşlü biri olarak sosyal Demokrat Parti'ye oy vereceğim. Zaten Sosyal Demokratlar, herkesin eşit ve aynı olduğunu savunuyor. Ben de bu durumun devam etmesini istiyorum. Sağ partiler kapitalizmi savunuyor ve para babalarının havuzuna su taşıyor. Bu nedenle Sosyal Demokratları destekliyorum ve seçimi kazanırlarsa da aynı şekilde devam etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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