Seda Akgül: Sende de 117 cm bacak olsa...

Ünlü sunucu Seda Akgül, Instagram sayfasında derin bacak dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisi Akgül'ün fotoğrafının altına "Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun... Hepsinde bacaklar ön planda" yorumunu yaptı. Akgül ise o takipçisine, "Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..." yanıtını verdi