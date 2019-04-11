Seda Sayan: Oğulcan'ın hediyesi

Giriş: 11.04.2019 - 08:24 | Güncelleme:  

Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin ile evliliğiden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile birlikte önceki akşam Etiler'de akşam yemeği yedi. Yaklaşık 550 bin TL değerindeki yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, aracın sorulması üzerine “Oğulcan’ın hediyesi” yanıtını verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin ile evliliğiden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile birlikte önceki akşam Etiler'de akşam yemeği yedi.

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    Yenilen yemeğin ardından mekandan ayrılan anne-oğul, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

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    Annesi Seda Sayan’ın kullandığı aracın kapısına açan Oğulcan Engin, yaptığı hareketle beğeni topladı.

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    OĞULCAN'DAN 500 BİN TL'LİK HEDİYE

    Yaklaşık 550 bin TL değerindeki yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, aracın sorulması üzerine “Oğulcan’ın hediyesi” yanıtını verdi.

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