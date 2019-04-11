Seda Sayan: Oğulcan'ın hediyesi

Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin ile evliliğiden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile birlikte önceki akşam Etiler'de akşam yemeği yedi. Yaklaşık 550 bin TL değerindeki yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, aracın sorulması üzerine “Oğulcan’ın hediyesi” yanıtını verdi