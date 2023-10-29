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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Selahattin Baki: Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar - Fenerbahçe Haberleri

        Selahattin Baki: Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Cumhuriyetin ne anlama gelmediğini halen kavrayamayanlar, anlamayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Cumhuriyete sıkı sıkı lütfen sarılalım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:36
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        "Cumhuriyete sıkı sıkı sarılalım"
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        Süper Lig´in 10´uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor´u 5-0 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ligde önemli bir engeli daha aştıklarının altını çizen Baki, "Muhteşem taraftarlarımızı, değerli hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Bununla beraber Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına doğru gitmeye saatler kaldı. Şanlı, şeref ve destan dolu bir 100 yılı geride bıraktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Düşman işgalinden kurtulduktan cumhuriyetin kuruluşuna ve daha sonrasına ülke tarihine katkıda bulunmuş Fenerbahçe Kulübü olarak şunun da sözünü vermek istiyorum: Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Cumhuriyet için vatanımız için ön cephede olacağımıza ilelebet bu değerleri koruyacağımıza söz veriyorum" diye konuştu.

        "DÜN AKŞAM VE BUGÜN SAHADA YAŞANANLARLA İLGİLİ KULÜBÜMÜZ AÇIKLAMA YAPACAK"

        Bugünün anlam ve önemine duyulan saygıdan dolayı futbola girmek istemediğini vurgulayan Baki, "Cumhuriyetin ne anlama gelmediğini halen kavrayamayanlar, anlamayanlar var. Geçmişine sahip çıkamayanlar gelecekte var olamazlar. Bunun da tarihte birçok örneği vardır. Cumhuriyete sıkı sıkı lütfen sarılalım. Dün akşam yaşananlar ve bugün sahada yaşananlarla ilgili hafta içinde kulübümüz açıklama yapacak. Yaşasın cumhuriyet" diyerek sözlerini tamamladı.

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