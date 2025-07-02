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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Selçuk İnan: En üstü kovalamaya çalışacağız - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: En üstü kovalamaya çalışacağız

        Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayan Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, yeni bir takım olduklarını ama en büyük hedeflerinin en hep en üst olacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:31
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        "En üstü kovalamaya çalışacağız"
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        Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan’ın yönetiminde 2. gününe giren Kocaelisporlu futbolcular güç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, teknik direktör Selçuk İnan da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yeni transferlerin geleceğini dile getiren İnan, "Biliyorsunuz pazartesi günü çalışmalarımıza başladık, gayet iyi gidiyor. Çok güzel bir çalışma ortamı da var zaten burada. Tabii her şeyden önemlisi iyi çalışmak, doğru takımı oluşturmak. Sezon başları biraz zor geçer, bunu en basite indirgemeye çalışıyoruz. Geçen seneki oyuncularımızın bir çoğunu takımda tutuyoruz. Önemli oyuncularımız var. Sözleşmesi biten oyuncularımız oldu, onlarla vedalaştık. Yine aramızdan ayrılanlar olacak. Çünkü transfer işi bir süreç, kolay da değil. Doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İki oyuncuyla anlaştık buradalar, bizimle beraberler. 3 oyuncuyla anlaştık, imza aşamasındalar. Kontakta olduğumuz ve anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa sürede onları da buraya getirip beraber çalışma fırsatı bulacağız. Şehrimizin taraftarların istediği iyi takımı finansal parametreleri düşünerek doğru bir şekilde kurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        "SÜPER LİG GERÇEKTEN ZOR"

        Kocaelisporlu taraftarlara iyi bir takım izlettirmek istediklerini belirten İnan, "İmza attığım ilk gün de aynısını söyledim, hayatım boyunca hep mücadele ettim, kaçmadım. Hiç de hedef koymadım. Benim için en önemli hedef oynayacağımız ilk maç. Maç maç düşünüyorum. İyi bir takım seyrettirmek asıl amacım. Stada gelecek 35 bin seyirciye, bu şehre iyi bir futbol seyrettirmek sahada mücadele eden bir takım seyrettirmek. Sonuçta nereye gideriz hep beraber bunu yolda göreceğiz. Süper Lig gerçekten zor. Çok önemli işler yapacağını düşündüğümüz takımlar küme düşebiliyor. Gerçekçi lafını çok kullanmak istemesem de yine de biraz öyle davranmak gerekiyor. Yeni bir takımız, yeni transferler ama en nihayetinde en büyük hedefim en üsttür, en üstü kovalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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