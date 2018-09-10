Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı

"Sermayedarların yeni teknolojilerle elde ettikleri kârı çalışanlarıyla paylaşması zorunlu kılınırsa, bu yüzyıl içinde haftada dört günlük mesai mümkün olacak" diyen sendikalar, hükümeti bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Peki dört gün çalışan işçiler ve patronları bu uygulamayı nasıl değerlendiriyor? BBC News Ekonomi Muhabiri Rebecca Wearn araştırdı.
10.09.2018 - 09:51 | Güncelleme:
Sermayedarların yeni teknolojilerle elde ettikleri kârı çalışanlarıyla paylaşması zorunlu kılınırsa, bu yüzyıl içinde haftada dört günlük mesai mümkün olacak.
Bu sav, Trade Union Congress'e (Sendikalar Kongresi, TUC) ait. İngiltere ve Galler'de 5,6 milyon işçinin örgütlendiği sendikalar federasyonu, yıllık konferansında hükümeti işçilerin daha az çalışıp aynı parayı almasını sağlama konusunda harekete geçmeye davet etti.
Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka, robot teknolojisi ve otomasyonun İngiltere ekonomisine 200 milyar sterlinlik (yaklaşık 1,7 trilyon TL) katkı yapması bekleniyor.
Galler'de bir şirketin çalışanları, halihazırda dört gün çalışıp beş günlük maaş alıyor.
Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan IndyCube'ün kurucusu Mark Hopper, son 1,5 yılda gerçekleştirdikleri bu mesai dönüşümünü başarmanın kolay olmadığını söylüyor:
"Haftanın dört günü çalışarak beş günlük mesaideki kadar üretken olunabileceğinin kanıtlanmasını sağlama fırsatımız vardı ve çabamız buna değdi."
Artık daha fazla üretim yapan şirket Galler dışına da açılıyor.
Aynı şirketten Russ Todd, artan zamanını ailesiyle geçirdiğini söylüyor:
"Babam çok uzun saatler çalışırdı. Ben uyanmadan evden çıkar, ben uyuduktan sonra eve gelirdi. Ailenin yanında olmak önemli."
Bir diğer çalışan Mari Dunning ise boş zamanlarında şiir yazıyor. "Veya boş günümde ev işlerini halledersem hafta sonu bana kalıyor. Çoğu insanın dört gün çalışamaması için bir neden göremiyorum" diyor.
Fakat İngiltere'deki çoğu işçi için trend diğer yönde.
TUC'ye göre ülkede 1,4 milyon kişi haftada yedi gün tam mesai yapıyor.
Konfederasyonun anketine göre işçilerin yüzde 51'i yeni teknolojinin işçilerin değil hissedarların çıkarına kullanacağından endişe ediyor.
Centre for Cities adlı bir kuruluş, 2030 yılına kadar İngiltere'de 3,6 milyon işin makineler tarafından yapılabileceğini duyurmuştu.
Geçmişte de sendikaların haftada 2 gün tatil ve uzun çalışma saatlerinin kısıtlanması için mücadele etmesi gerektiğini hatırlatan TUC Genel Sekreteri France O'Grady, sıradaki görevlerinin haftalık tatili üçe yükseltmek olduğunu söylüyor:
"Bazı insanların teknolojinin hayatı daha kötü kılacağı yönündeki karamsar bakışını biliyoruz ama teknoloji iyi amaçlar için de kullanılabilir ve böylece herkesin iş hayatını daha iyi ve daha zengin kılabiliriz.
"Teknolojik gelişmeler gözetim teknolojileri veya sömürüyle ilişkili olmak zorunda değil, iş hayatını daha tatmin edici hale getirmek için kullanılabilir."
İletişim İşçileri Sendikası da Kraliyet Posta İdaresi ile bunun mücadelesini vermişti.
İdarenin teknolojik yatırımı sonrası gelen cihazlarla işçilerin yaptığı posta ayrıştırma işinin daha hızlı bir şekilde yapılabilmesinin ardından, işçilerin aynı süre çalışıp daha fazla mektup ayrıştırması talep edilmişti.
Sendika ise işçilerin aynı sayıda mektup ayrıştırıp daha az çalışmasını savunuyordu.
O dönemde sendika temsilcisi olan Terry Pullinger, anlaşmazlığın çözümünün iki yıl sürdüğünü anlatıyor:
"Hedefimiz haftalık 35 saat mesai.
"Biz o dönemde yeni teknoloji sayesinde işi azalan çalışanların işlerini kaybetmesinin önüne geçmeyi hedefliyorduk. İşveren talebimizi kabul ettiği için şanslıydık.
"İnsanlar sürekli daha fazla çalıştırılıyor ama bir insan bunu ne kadar kaldırabilir ki?"
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı/sendikalardan-haftada-dort-gun-mesai-cagrisi-21362712136271
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.