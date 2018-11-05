Ligin sadece ilk iki haftasını üst üste galibiyetle kapatan Siyah-Beyazlılar, sonraki 9 haftada üst üste iki galibiyet alamadığı gibi Vodafone Park dışında da kazanamadı. Deplasmanda B.B Erzurumspor maçının kazanıldığı 19 Ağustos'tan itibaren lig ve Avrupa'da 14 maça çıkan Beşiktaş ligde 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken UEFA Avrupa Ligi'nde de elemeler ve gruplarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Erzurumspor maçından sonra lig ve Avrupa'da alınan 5 galibiyetin hepsini iç sahada alan siyah beyazlıların bu süreçte deplasmanda hiç kazanamaması ise oldukça kötü bir istatistik olarak kayıtlara geçti.
ŞENOL GÜNEŞ ÇÖZÜM ARIYOR
Sürekli çözüm arayışında olan ve hemen her maça farklı kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör Şenol Güneş ise yaşanan istikrarsızlığı henüz engelleyemedi. Son iki maçta takım dizilişini dahi değiştiren ve çift forvete dönen Güneş, Çaykur Rizespor karşısında istediğini alsa da Medipol Başakşehir'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetle bu kararını yeniden gözden geçirecek gibi duruyor. Şenol Güneş'in iki forvet ile daha çok pozisyona girilmesine rağmen bitiricilik konusundaki yetersizlikten dolayı yeniden tek forvetli sisteme dönmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın planları arasında Perşembe akşamı oynanacak Genk maçında Babel'i santrfora çekmek ve Ljajic'in 11'de başlayacağı 4-2-3-1'lik sistem ile galibiyet aramak var. Ancak burada da düşündürücü olan Gökhan Töre ve Adriano'nun sakatlığı ve Lens'in formsuzluğundan dolayı sol önde oynayacak başka bir oyuncunun olmaması. Buradaki ikinci seçenek ise Mustafa Pektemek'in tek forvet oynayıp Babel'in sol kanatta görevlendirilmesi seçeneği. Bu durumda Genk maçında Beşiktaş'ın hücum gücü Quaresma, Ljajic, Babel, Mustafa Pektemek veya Quaresma, Ljajic, Lens, Babel olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.