Şenol Güneş, 2-1 sona eren LASK Linz maçı sonrası şunları söyledi:

"Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı. İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık

Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle görünüyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı.

TRT bizim televizyonumuz, Türkiye'nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum.

Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz.

Negredo oyuna girdi, golü de attı ama fizik olarak istenen seviyede değil.

Rakibin oyun tarzına uygun bir durum ortaya çıktı, hakem de buna izin verdi.

Şu anda takım, iyi de oynasak, kötü de oynasak, değerlendirmeye alınmaz. Enzo geçen maç hata yapmadı, bu hafta yaptı. Caner dinamik ama düşüşe geçebilir. Eksik olan oyuncular da var, uyumsuzluklar da var. Kim oynarsa oynasın, skoru alabilmeliydik."

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