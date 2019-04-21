Maç öncesi tahminimde Alanyaspor'u galibiyete yakın taraf olarak değerlendirmiş, geleneksel Vole anketinde 'Alanya kazanır' demiştim. Harun sene başından bu yana bir de Trabzon'da böyle bir maç oynamıştı orada da yenilmişti takım. Sanırım Harun 6 golü falan engelledi. Topal'ın ve Skrtel'in son saniye müdahaleleri ile savuşturulan toplar da cabası. Harun'a yazık oldu. Yoksa Alanya hakettiği 3 puanı cebine koydu...

F.Bahçe ise Valbuena'nın 50. dakikadaki pozisyonu dışında bir şey üretemedi.

Üretmesi de mümkün değil neden mi gelin analizimizi yapalım:

• Sene başında Ali Koç, İsrail lobisinin iteklemesi; beceriksiz ve dahi arogan Fransız manevi kardeşini ve 1907'den kankası Ömer Uzun ve onun ortağı Batur Altıparmak'ı dinleyerek bu kadroyu kurdu. 11 tane yeni transfer yapıldı. Tamamı patlak çıktı. İslam Slimani hariç de "Hah işte iyi transfer" denilecek bir adam alınmadı. Ne var ki bu kadar negatif ortamda Slimani de tutmadı.

• Bu kimyası bozuk, açıkça yetersiz ve beceriksiz takıma Cocu gibi yetenekli ama sadece saha içiyle ilgilenmeye alışık tipik Batılı bir hoca getirildi. Dedikoducu ve sorun üretici bir de Samandıra sorumlusu (Onur Başar) olunca takım lime lime döküldü.

• Comolli denen rezil adamın bitirmeye çalıştığı Dirar-Soldado-Valbuena ve Volkan bugün takımda yer bulurken onun gazladığı kazıklar, Benzia - Reyes - Barış bugün takımda yok. Frey - Slimani de yok sayılır. Başkanın futbolu bilmediğinin en net göstergesi olan, futbolcu sandığı Ayuv ise giren çıkan oyuncu halinde.

• Bu rezil ortam Cocu'nun ve ardılı Koeman'ın başını yedikten sonra taraftarın da kamuoyunun da isteği ile Volkan Ballı ve Ersun Yanal getirildi.

• Samandıra'da huzur sağlandı ki bunu oyuncular da teyit ettiler. Yani Ballı işini yaptı.

• Devre arasında 5 yeni transfer yapıldı. Bunlardan 3'ü ligimizden tanınan Türk oyunculardı. Serdar Aziz ve Sadık stopere geldi. Tolgay ise Ersun Yanal'ın uzatmalı aşkı olarak hocaya adeta hediye edildi. Comolli, dünyada başka scout yokmuş gibi yine Batur/Ömer'in şirketinin scout'u olan Batuhan Hakçıl'ı kulübe aldı. Bu isim 4.5 milyon Euro maliyetle Sloven Salih Uçan Zajc'ı getirdi. Yetmedi, Comolli bu kez de yine Footalent kökenli Cihan Çiloğlu'nu ekibine aldı.

Transfer döneminde bir tek ismine binaen iyi transfer olarak görülen Moses alındı. O da Slimani gibi ismen iyi cismen henüz verimsiz...

Sonuç: Berbat transfer dönemleri, 21 kişilik geniş kadroda giren/çıkan oyuncu olarak hizmet verebilecek isimleri "yıldız" sanma gafleti ve kendine olması gerektiğinden fazla güvenen bir teknik direktör ile buraya gelindi.

Şimdi efendim,

Bendeniz Cocu giderken "Bu kadro ile yeni hoca maksimum.yüzde 10 farkeder" demiş;

"2. yarının lideri oluruz" diyen Yanal için "Gaz yapıyor" demiş;

Biri olarak şimdi de diyorum ki Ersun Yanal ile taraftar arasındaki aşk bit-miş-tir... Yanal eğer seneye devam ederse 0 kredi ile işe başlayacağını bilsin.

Gel gelelim hocanın açık hatalarına karşın Guardiola'yı getirsek bu kadro da bu kadar...

Bu gerçekler ışığında Ali Koç'a sesleniyorum:

Sayın Başkan,

Seneye bu takıma 1 kaleci, 1 stoper, 1 8 numara, 1 10 yahut 9.5 numara ve bir santrafor kesin olmakla beraber, 6-7 kaliteli transfer yapmalısınız.

Artık G.Saray ve Beşiktaş'tan oyuncu almamalısınız.

Ve bu transfer çalışmalarına başlarken Comolli denen beceriksize yol vermeli; menajerlik firmalarını seçerken de dikkatli olmalısınız.

Son olarak da bütün bunları bu hoca ile mi yapmalısınız işte artık tüm kalbimle buna 'evet' diyemiyorum..

Ama önce kadro... Kadroyu baştan sona ışıklı isimlerle doldurup Fenerbahçe'ye Fener Ol'malısınız...