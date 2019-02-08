Fenerbahçe birileri istedi diye başkanını vermedi, kupasını da vermedi..

Fenerbahçe birileri istedi diye, eski başkanını yeniden seçmedi.

Fenerbahçe siz istediniz diye 16 bin 92 kişinin oy verdiği başkanını vermez.

O başkanı, kendi hatalarından dolayı göndermeyi bilir, ama kimselere vermez..

Öncelikle siyasetten ticarete; TFF'den MHK'ya kadar Ali Koç üzerinden kimin Fenerbahçe ile hesabı varsa bunu bilsin. Ligin 2. yarısının başından bu yana Fenerbahçe rakipleri ile mücadelenin yanı sıra hakemlerle de mücadele ediyor.

Bursa'da Cüneyt-Bahattin ikilisi ile başlayan operasyon 2 puana mal oldu. Malatya maçı Ali Palabıyık'a rağmen kazanıldı. Göztepe maçında da Suat Aslanboğa'nın performansı da malum.

3 maçtır süregelen operasyon nihayet Alper Ulusoy adlı TETİKÇİ tarafından Kayseri'de sonlandırıldı. Kayseri'de AntiFenerbahçeli Yusuf Namoğlu'nun "Fener'i doğrayın" talimatı yerine getirildi.

• Daha maçın başında Kayserili oyuncudan çıkan tacı, ev sahibi oyuncular el kaldırdığı için terse verdi ve akabindeki pozisyonda Tolgay sarı kart gördü.

• Isla'nın pozisyonunda faul yokken faul çaldı ve bu oyuncunun protesto amaçlı olmayan hareketine sarı kartını verdi.

• Mensah 32. dakikaya kadar 6 tane faul 2 tane elle oynama yaptı ve kart görmedi.

• Şamil Çınaz 3 tane sarı kartlık faulu bir yana Ekici'nin ayağına bastı.. Hakem bırakın sarı'yı; bırakın faulü oyunu hava atışı ile başlattı!! Bu pozisyonda hakemi uyarmayan VAR hakemi Barış Şimşek de belli ki Namoğlu'nun emrinden haberdardı.

• Son dakikalarda Soldado'ya faul varken tersten faulu çaldı ve oyuncu da 'Puta' dediği için atıldı.

• 2. yarıda Moses'e akıllara zarar bir sarı kart verdi.

• Moses'e Varela'nın omzuna devam dedi. VAR hakemi Barış Şimşek yine uyarmadı.

• O kadar kötü bir yönetim gösterdi ki Frey'e 2. sarı karttan kırmızıyı ve Dirar ile Jailson'a bir sarı kartı atladı.

• Yetmezmiş gibi Tolgay'ı da soyunma odası koridorunda 2. sarı karttan attı..

Zaten geçen hafta Alanya'da iyi bir maç çıkaramayan bu BASİT TETİKÇİ görevini yaptı.

Şimdi Yusuf Namoğlu kına yakabilir. Fenerbahçeliler MHK'ya kına göndersinler bence.. Fenerbahçeliler emin olsunlar ki Alper Ulusoy en geç 2 hafta sonra maç alır. Cüneyt ve Bahattin'in aldığı gibi...

☆☆

Kayserispor son 15 dakikaya kadar kazanmayı düşünmedi. Umut-Kravets çift santraforuna dönene kadar pozisyon dahi bulamadılar. Buna karşın gole kadar maçın tek net pozisyonunu Jailson ile F.Bahçe kaçırdı. Kayseri'nin golünde ve iptal edilen golde de Serdar Aziz'in zayıf kaldığını gördüm. Sadık olsa o gol yenmezdi. Bu kadar zayıf ve her pozisyonda yerde kalan stoper olmaz. Serdar Aziz güçlenene kadar oynamaz.

☆☆

Öte yandan Ersun Yanal da son derece kötü 2 değişiklik yaptı. Frey gibi 3. sınıf bir oyuncuyu 2. kez (Bursa'da da almıştı) top tutsun diye oyuna aldı. 2. kez gol yedi. Frey, Comolli'nin kazıklarından biri.. Bu takımda işi yok. Hocanın bu hatayı 2. kez yapması eksi puan. Bir diğer hata da Elmas'ın oyuna girmesi. Bu acemi genç, hem kaptırdığı topla gole sebebiyet verdi hem de her zaman olduğu gibi girdiği gol pozisyonunda görmeden, düşünmeden acele karar verdi. Elmas, böylesine bir maçta ya orta alana koşup açık kapatsın diye alınır ya da oynamaz. Yanal'ın bir daha Frey'i düşünmemesi lazım. Elmas değişikliği yerine İsmail alınıp Moses en ileri sürülebilirdi..

Sonuçta 12 kişiye karşı 8 kişi ile yeniliyorsunuz. Ersun Yanal'ın ciddi oyuncu değişikliği hataları tartışılmalıdır. Ancak Namoğlu MHK'sı ve hesapçı TFF'den hesap sormak da Fenerbahçe'nin ve yönetiminin boynunun borcudur.