TFF'nin geliri yayın ihalesinin yüzde 12'siydi. Yani lig ihale bedeli 400 milyon dolar iken bu bedelin yüzde 12'si TFF ye gidiyordu. İhale bedeli 500 milyon dolar oldu ama TFF bedeli yüzde 4'e düştü. Kaba bir hesapla 400 milyon dolarken aldığı payın yarısından fazlasını kaybetti TFF... Bir de 650 küsur çalışan, yüksek profilli maaşlar derken 'eski güzel günler'den pek eser kalmadı. Misal son milli maçlara bazı TFF görevlileri ve yöneticileri ceplerinden para harcayarak gidebildiler. Tarihte görülmüş şey değil. TFF'de durum bu...

Kulüplerimizin durumu malum. Yayıncı olmazsa yarın kapıya kilit vurur bir çoğu. 2. büyük gelir kalemi ise İddaa gelirleri. İddaa'yı Turkcell'den alan Şans Girişim binde 2 pay ile ihaleyi kazandı. O dönem Turkcell'in verdiği en son teklif binde 5 idi. Bir şirketin İddaa oyununu tam anlamıyla sıfır kar ile zarar etmeden yürütebileceği pay oranı binde 4. Yani Şans Girişim zaten zarar edeceğini bilmesine karşın aldı ihaleyi.

Toparlayalım:

• Eski gelirlerinin yüzde 60'ını kaybetmiş bir TFF.

• Ülkeden çıkmak isteyen; 500 milyon dolar bedelle aldığı ihaleyi 410 milyon dolara çeken, adeta can çekişen bir yayıncı..

• Zaten ihaleyi alırken uzun süre zarar edeceğini bilerek ve öngörerek yeni İddaa'cı olan bahisçi..

Türk futbolunda Lale Devri çoktan bitti de varmış gibi devam edenler için üzgünüm ne yayıncıdan ne de bahisçiden eskisi gibi para kazanamayacak kimse. 'Sponsor' desen devlet. Bir gün sübvanseden vazgeçerse tam batak var ortada.

Haa unutmadan büyük sponsorlar da birer birer kaçıyor.

Normal şartlarda dahi Avrupa'nın büyük ligleri arasında seyirci ortalaması en diplerde olan ligimiz bir de Covid-19 nedeniyle seyirci gelirinden de oldu.

Şartlar bu. Aslında olan normal. Ali Ece'nin tabiriyle 'Hormonlu Büyümüş Türk Futbolu' öldü. Artık organikleşme zamanı.

Bir dönem tüm Anadolu kulüplerinin göğsünde Turkcell reklamı vardı. Şimdi büyüklerin bile göğüs reklamı neredeyse yok. Organik döneme geçene kadar her yıl bir kriz yaşayacağız. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri Kulüpler Birliği'nin bir araya gelip tavan ve taban fiyat belirlemesi. Bunlar daha geniş konular. Ben sadece futbolun en önemli "ödemecileri" ile organizatörünün ekonomik durumunu anlattım. Şimdi belki daha iyi anlaşılır TFF'nin neden ligleri oynatmak istediği. Hele hele Temmuz ortasında 2. ve 3. ligi oynatma ısrarı, bahis kaynaklı baskı değilse nedir? TFF'nin profilinin de kulüplerin yapısının da değişeceği günler yakın. Onun da nasıl olacağını yazarız bir gün.