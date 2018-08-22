Emre Akbaba transferi Galatasaray'a hayırlı olsun. Bu oyuncu, Sergen Yalçın ve Tümer Metin gibi isimlerin bulunduğu dönemden sonra, çift haneli skor üretebilen tek Türk 10 numara. Santrfor arkasında ya da 4-3-3'ün sağ ön bölgesinde verimli olacaktır.

Gelelim transfer sürecine... Taaa geçen sezon devre arasında Başakşehir ile ne görüşüldüğünü, teklifin ne olduğunu, Başakşehir transferi olmayınca oyuncunun dönemin Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman'la konuşmasını; nihayet Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki yarışında nelerin yaşandığını Pazar Akşamı Futbol programında detaylı şekilde anlattım. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da aşağı yukarı anlattıklarımıza benzer şeyler söyledi. Ancak en önemli detayı bizzat Hasan Çavuşoğlu'nun ağzından öğrendik.





Meğer Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki transfer görüşmesinde Ali Dürüst de yer almış. Ali Dürüst kim? Federasyon Asbaşkanı.. Ali Dürüst isterse tek kelime etmemiş olsun, o esnada o masada Abdurrahim Albayrak ve Hasan Çavuşoğlu ile oturmuşsa transfer görüşmesinde taraf olmuştur! Dünyanın her yerinde buna "Çıkar Çatışması" denir. Ortalama bir ülkede benzer bir olay yaşansa asbaşkan istifa eder. Ali Dürüst de Türkiye Futbol Federasyonu da şimdilik sessiz. Ama bu iş öyle gargaraya gelmez.

Ali Dürüst; Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim ile iyi bir üçlü sacayağıdır. İstifa edip hemen kulüpte göreve başlayabilir. Ama artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda asbaşkanlık yapamaz. Haa ya da diğer asbaşkanlardan Nihat Özdemir, Fenerbahçe için; Cengiz Zülfikaroğlu da Beşiktaş için bir transfer görüşmesinde aracılık ederler, yahut takımlarına bir transfer hediye ederler o zaman durum eşitlenir. Yaşar Aşçıoğlu'nu TFF yerine Trabzonspor'un yanında yer aldığı için eleştiren ve bu ismi istifaya davet eden TFF yönetiminin Ali Dürüst için de benzer tavrı takınması gerekir. Bu işin başka çözümü yoktur!

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