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Menajerimi iki saat bir odada tutup dövdürüp bağlatıp altında arabasını almaya çalışan ama buna izin verdirmeyeceğim. Bu karanlık adamların arkadaşı hanım, şu an yağmacılık ve gasp suçundan yargılanıyor. Kimin para için rezillikler yaptığı ortada. İşsiz güçsüzlükte kim gündem olmak istiyorsa bana sataşıyor da sataşan da rezil bir tip olmasa."