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Koltukta uzanırken çekildiği fotoğrafa, "Pazar kahvaltısı buluşması, en sevdiklerimle..." notu düşen Sarıkaya'nın paylaşımı 395 binin üzerinde beğeni aldı. Instagram'da 7.3 milyon takipçisi olan Sarıkaya, paylaşımına birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarını etiketlemeyi de ihmal etmedi.