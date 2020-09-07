Sergen Yalçın düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken transfere dair de açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Yerlerine de oyuncular almamız gerekiyor. 30 Milyon € bütçe sınırına inmemiz gerekiyor. 8-10 transfer lafımın arkasındayım. 4 oyuncu kreatif olmalı, camiayı havaya sokmalı."

"Sürekli yönetimle konuşuyoruz, beraber planlama yapıyoruz. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. 'Oyunculara hoca onay vermedi' deniyor. Ortak karar vermeye çalışıyoruz. Onay vermediğim tek transfer, Balotelli transferiydi."

"Mario Balotelli transferine onay vermedim. Şöyle dedim; 'Benim soru işaretlerim var, yüksek maliyeti olan bir oyuncu için bu riski almam. Siz istiyorsanız alın.' Maliyeti, seviyesi uygunsa kapımız herkese açık. Kararlar ortak alınıyor."

"Forvet için Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse listemizde olan futbolcular. 1-2 adayımız daha var."