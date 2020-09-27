Sergen Yalçın'dan kadro dışı açıklaması!

Konyaspor maçından önce açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
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