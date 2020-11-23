Ljajic, Atiba, Ersin... 0:00 / 0:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlanarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok"

"ATIBA HER EVE LAZIM"

"Atiba her eve lazım. Defansif orta saha ne demek, böyle bir şey yok. Ofansif orta saha ne demek mesela? Defansif orta saha diye bir oyuncu kavramı artık kalmadı. Oyuncular savunmayı da birlikte yapacak, hücumu da birlikte yapacak"

"Adem Ljajic'in ilk 11'de oynamasından daha önce antrenman yapabilmesi lazım. Adem Ljajic için yeteneksiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Ljajic yeter ki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim"

"Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın. Nasıl olacak? Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci transferi yapmayacağım. İki genç kalecim olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre'yi oynatacağım."

"Fenerbahçe derbisi güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"