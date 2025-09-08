Sergey Lavrov: İntikam arzusunda değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya dönme isteği olan Batılılardan intikam alma arzusunda olmadıklarını söyledi.

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, Ukrayna krizinin tarafların ulusal meşru çıkarlarına saygı temelinde çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da yaptığı görüşmenin bunu gösterdiğinin altını çizen Lavrov, Ukrayna'daki krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusunun kapatılması gerektiğini anladığını dile getiren Lavrov, "Batı, uzun yıllar boyunca Ukrayna'ya milyarlarca dolar akıtarak orada kendisine tamamen itaat edecek, NATO'ya katılmayı reddetmeyecek, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Batılı yapılara tabi olmaya çalışacak bir rejim kurdu." diye konuştu.

Rusya ve Batı ilişkilerine değinen Lavrov, Batılıların Rusya'ya dönüp tekrar çalışmak istediklerinde onları uzaklaştırmayacaklarını kaydetti. Ancak bunun için koşullar oluşturulacağını, siyasi yöneticilerinin emriyle Rusya'dan kaçarak güvenilmezliklerini de hesaba katacaklarını dile getiren Lavrov, "Kimseden intikam alma, öfkemizi kimseden çıkarma arzusunda değiliz." dedi.