        Sergio Perez ve Valtteri Bottas, 2026 F1'de Cadillac için yarışacak - Motor Sporları Haberleri

        Sergio Perez ve Valtteri Bottas, 2026 F1'de Cadillac için yarışacak

        Formula 1'e 2026 yılından itibaren dahil olacak Cadillac takımı, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:08
        Perez ve Bottas, 2026'da Cadillac için yarışacak!
        2026'da Formula 1'e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı.

        Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi.

        Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı. 14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

