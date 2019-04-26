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Rum yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada; Rum subayın cinayetleri itiraf ederek, 7 kadının da cesedinin olduğu yerleri söylediğini; belirtilen noktalarda cesetlere ulaşıldığını duyurdu.
Metaxas, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kadınları boğdukça kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım" demişti. Rum medyası, 'seri kadın katilinin', soruşturması ilerledikçe cinayet sayısının artabileceğini de yazdı.
Seri cinayetler, Rum Teğmen Nikos Metaxas'ın, 35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius'un katili olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştı.
KURBANLARINI SAHTE HESAPLA BULDU
Metaxas, kurbanlarını sahte isimle açtığı sosyal medya hesabı üzerinden buluyordu. Kadınlara asker olduğunu söylemeyen Metaxas, kendisini amatör fotoğrafçı olarak tanıtıyordu. Rum subay, kurbanlarının önce fotoğraflarını çekiyor, sonra onların güvenini kazanmaya çalışıyordu.
SERİ CİNAYETLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI
Seri cinayetler, 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında saat 15:00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde RMMO subayının evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose'a ait olduğu belirlenmiş; bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı. RMMO subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.
Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018'de önce birlikte olduğu kadını, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Metaxas'ın ifadelerinden yola çıkan polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini bulmak için Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlatmış; bu sırada bir kadın cesedi daha bulmuştu.
Polis ve RMMO subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etmiş; maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano'ya ait olduğunu söylemişti. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018'de internet aracılığıyla tanıştığını söyleyen Rum subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" demişti. Lozano'yu boğduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladığını söyleyen Mataxas, kadının cesedini, önceki kurbanları gibi maden ocağındaki göle attığını belirtmişti.
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