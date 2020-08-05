Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu. Yaklaşık 30 milyon Euro'ya transfer olduğu Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Seri, sarı-kırmızılılara kiralık olarak gelmişti. Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözüne giren 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Galatasaray'ın planları beklediği gibi gitmedi...

Fulham dün Championship'ten Premier Lig'e yükselmek için çıktığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Premier Lig'e yükselen son takım oldu. Londra temsilcisinin Premier Lig'e dönmesiyle birlikte Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi ve sarı-kırmızılıların bu transferdeki avantajı ortadan kalktı.

LERMA'DA SERI FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Seri'de olduğu gibi gelecek sezon Championship'te oynayacak olan Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. Ağustos 2018'de 28 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bournemouth'a transfer olan 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon Premier Lig'de 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Kolombiyalı yıldızın menajeri de geçen günlerde yaptığı açıklamada transfere yeşil ışık yakmış ve "Lerma'ya teklifler var, oyuncu Championship'de oynamak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.