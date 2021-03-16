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Sermaye piyasaları reformu

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programına konuk olan Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde yer alan sermaye piyasaları ile ilgili kararları değerlendiriyor.

Sermaye piyasaları reformu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde sermaye piyasalarına ilişkin 11 madde yer alıyor. Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programına konuk olan Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner pakette yer alan sermaye piyasaları ile ilgili kararları değerlendiriyor. Reform Paketi'nde şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemelerin yanı sıra ş maddelere yer verildi:

-Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır

-Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacaktır. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşlarımızın iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecektir.

TAHVİL GARANTİ FONU OLUŞTURULACAK

-Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamaları hızla hayata geçirilecektir.

-Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir 3.5.f. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecektir.

-Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır (terör, uyuşturucu, kara paranın aklanması suçları hariç)

-Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacaktır.

-18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

-Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacaktır.

-BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacaktır.

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