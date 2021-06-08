Bitcoin'de 2 büyük satış dalgası geldi. Kripto para TSİ 23.30'da 35.500 dolardan 32.500 dolar civarına geriledi. Günlük düşüş yüzde 10'a yaklaştı. İşte Bitcoin ne kadar? Sorusunun yanıtı...

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 35 bin dolar seviyesinden 32.500 dolar kadar geriledikten sonra düşüşünü durdurdu ve dengelendi. An itibarıyla Bitcoin 32.701,0 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 284.626 TL olarak hesaplanıyor

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLMADI

Bu düşüşü aslında tetikleyecek bir haber akışı yok. Bitcoin'le ilgili en dikkat çekici açıklama dün ABD eski Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump Bitcoin'i bir dolandırıcılık olarak tanımladı. Ancak Trump'ın bu canlı yayında yaptığı açıklamalar esnasında fiyatlarda önemli bir hareket yaşanmadı.

SABAHA KARŞI İKİNCİ SATIŞ DALGASI

Ancak önemli kripto para borsalarında son 2 günde kısa pozisyonlarda büyük artışlar yaşanmıştı. Dolayısıyla açık bir nedeni olmasa da düşüş yaşanabileceği bekleniyordu.

İlk andaki sert düşüşün ardından dün gece Bitcoin yaklaşık 5 saat yatay bir seyir izledi. Ancak sabaha karşı 33.500 dolara gerilemesiyle bir anda yeni bir satış dalgası geldi.

Bu düşüş tüm kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Ethereum son 24 saatte yüzde 11 değer kaybederek 2.468 dolara geriledi. Binance Coin ve Dogecoin'deki düşüşler ise yüzde 14'ü aştı.