Anadolu Efes’in milli basketbolcularından Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu. Geçen sene yarım kalan Euroleague hayallerini bu sene tamamlamak istediklerini belirten Şanlı, "Euroleague’de final oynamak istiyoruz. Kadromuza çok iyi oyuncular eklendi. Takımın kimyası çok iyi. Herkes birbirini tanıyor ve biliyor. Euroleague’de rakiplerimiz ciddi transferler yaptı. Barcelona neredeyse sıfırdan bir takım kurdu. CSKA kan kaybediyor gibi görünse de önemli transferler yaptı. Fenerbahçe çok ciddi eklemeler yaptı. Herkes yatırım yaptı. Geçen sene final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLARA KATILMAK İSTİYORUZ"

Çin’de düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Şanlı, "Herkse sahaya ne kadar enerji koyduğumuzu gördü. Ne kadar mücadele verdiğimizi, yüreğimizi ne kadar oraya koyduğumuzu herkes gördü. Bir hayal kırıklığı oldu. ABD maçında herkesten daha fazla üzüldük. Bütün turnuvayı ABD maçına yaslamak çok doğru değil. Çok basit hatalar yaptık. Hayal kırıklığını kabul ediyoruz. Daha iyi yerlerde olmak isterdik. Çeyrek final, yarı final, final oynamak isterdik. Olimpiyat elemesi hakkı kazandık. Yaşattığımız hayal kırıklığını burada telafi etmek istiyoruz. İnşallah Tokyo’ya, olimpiyatlara gideriz" şeklinde konuştu.