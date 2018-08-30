Sevgilisi Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün gelinliği çok beğenildi

Şarkıcı Bengü ile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selimoğlu dünyaevine girdi. Düğün için 1 milyon TL bütçe ayırdığı söylenen ünlü şarkıcının gelinliği, saçı ve makyajı büyük beğeni topladı