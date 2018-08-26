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Sevgilisinin gözlerine bakabilmek için ameliyat oldu

Sevgilisinin gözlerine özgürce bakabilmek için şaşılık ameliyatı olmaya karar veren 28 yaşındaki Uğur Çelik, ameliyatın ardından çok mutlu olduğunu, artık insanlarla göz göze gelmekten korkmadığını söyledi

26.08.2018 - 12:11 | Güncelleme: İHA

Sevgilisinin gözlerine özgürce bakabilmek için şaşılık ameliyatı olmaya karar veren 28 yaşındaki Uğur Çelik, ameliyatın ardından çok mutlu olduğunu, artık insanlarla göz göze gelmekten korkmadığını söyledi.

"KIZ ARKADAŞIM OLDU FAKAT GÖZLERİNE HİÇBİR ZAMAN ÖZGÜRCE BAKAMADIM"

İHA'nın haberine göre; 1993 senesinden beri gözlük kullandığını belirten Çelik, "Sol gözümde görme tembelliği vardı. Görme tembelliği dolayısıyla zaman içinde şaşılık meydana geldi. Şaşılığın giderek arttığı her geçen gün, kendimi çok daha kötü hissetmeye başladım. Psikolojim çok bozulmuştu. İnsanlarla göz göze gelmekten kaçıyordum.

Göz göze geldiğim herkes dikkatle bir sol gözüme, bir sağ gözüme bakıyor, sanki hangi gözümün görmediğini, hangi gözümün gördüğünü öğrenmek istiyordu. Öyle hissediyordum. Şaşılıktan dolayı sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyordum. İnsanlardan kaçıyordum. Ameliyat olmayı birçok defa düşündüm fakat içimdeki korku ya da bozulan psikolojim ameliyat kararı almama engel oldu. Bu durum çalışma hayatıma da yansıyordu. Eğer mutsuz, huzursuz iseniz bu sizi her alanda geri çekiyor.

Kız arkadaşım oldu fakat onun gözlerine hiçbir zaman özgürce, korkusuzca bakamadım. Şaşılık ameliyatı olmam için beni o cesaretlendirdi, onun verdiği destek ile onun gözlerine bakabilmek için ameliyat kararı aldım. Doktor ölçümlerimi yaptı, ameliyat gününü kararlaştırdık. Bu süreçte aklıma takılan, içimi kemiren her türlü sorumu uzun uzun anlatarak cevapladı. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Korkacak bir şeyin olmadığını ameliyat sonrasında anladım. Hiç ağrım sızım olmadı, operasyonun ardından sadece bir kızarıklık oldu. O da kullandığım damla ve merhemlerle geçti. Şimdi çok mutluyum, insanların yüzüne, korkusuzca gözlerine bakabilmek müthiş bir duygu. Bu duyguyu yaşayabilmeyi kız arkadaşıma ve doktorum Onur Aydın’a borçluyum, ikisine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KRONİK HALE GELEN BAŞ AĞRISINDAN KURTULDUM"

Gözde meydana gelen kayma sebebiyle yıllarca baş ağrısı çektiğini vurgulayan Çelik, "Baş ağrısı çekmediğim tek bir an yoktu. Gözümün kayması sebebiyle sürekli baş ağrısı çekiyordum. Ameliyat sonrası bu ağrıdan da kurtuldum. Ağrının sebebi gözümün kaymasıymış. Benim insanlara tavsiyem şaşılık ameliyatı için hiçbir yaş geç değil. Muhakkak tedavi olsunlar, kendilerini ve sevdiklerini cezalandırmasınlar, hayatlarından çalmasınlar" diye konuştu.

"ŞAŞILIK TEDAVİSİ İÇİN HİÇBİR YAŞ GEÇ DEĞİL"

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, "Şaşılık gözlerin paralelliğinin beyin tarafından kurulamamasıdır. Bunun çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Bu yüzden tedaviye şaşılığın sebebin iyi araştırılarak başlanması büyük önem teşkil ediyor. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol gözünde görme kaybı tespit ettik. Görme kaybından dolayı gözde tembellik meydana gelmiş. Göz tembelliği tedavi edilmediği için de beyin sağ göze odaklanarak, sol gözü devre dışı bırakmış. Yani sol göz ile beyin arasındaki ilişki bozulmuş. Şaşılık ameliyatlarında yüzde 100'e yakın başarı elde ediyoruz. Hastamızın operasyonu da çok başarılı geçti. Şaşılık tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi tabii ki ama önemle belirtmek istiyorum ki; şaşılık tedavisi için hiçbir yaş geç değil" ifadelerini kullandı.

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