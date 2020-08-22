Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez finale yükselen Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek 6. kez kupaya uzandı. 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla kendi rekorunu güncelledi!

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkarken bu karşılaşmaların 9'undan zaferle ayrıldı, sadece 1 kez yenildi. A Grubu'nda tek yenilgisini deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e karşı yaşayan Sevilla, gruptaki diğer 5 maçını kazanarak 15 puan topladı ve birinci sırayı aldı.

Son 32 turunda Romanya'nın Cluj takımını deplasman golü avantajıyla eleyen Sevilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki turları tek maç eleme usulüyle oynadı. İspanya temsilcisi, son 16 turunda İtalya takımı Roma, çeyrek ve yarı finalde İngiltere ekiplerini saf dışı bıraktı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton, yarı finalde ise Manchester United'ı geçerek finalin yolunu tuttu.

Finalde Inter'i maçın henüz başında 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden Sevilla, 6. kez final oynadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez kupaya uzandı ve kendi rekorunu güncelledi. Sevilla bu başarısıyla "UEFA Sevilla Ligi" dedirtti!