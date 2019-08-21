Şevval Sam: Bana çok iyi geldiniz - Magazin haberleri

Şevval Sam, BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nde Harbiye Açıkhava’da sevenlerini coşturdu. Sam, “Yine Harbiye Açıkhava’da sizlerle karşı karşıyayız bu büyülü mekanda. Hoş geldiniz, umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Çok heyecanlıyım, bana çok iyi geldiniz. İyi seyirler, keyifli bir akşam diliyorum hepinize” diyerek seyircisini selamladı. Sam, ardından şarkılarla Türkiye turu yapacağı konserine fasıl ile başladı.

‘Hicaz Peşrev’, ‘Söyleyemem Derdimi’, ‘Bir Bahar Akşamı’, ‘Ada Sahilleri’ ile batıdan başlayan konser, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Leylim Ley’ ile hareketlendi. ‘Kum Gibi’ ile Ahmet Kaya’ya çakılan selamın ardından Defjen Def topluluğu da kendisine eşlik etti.

En ön sırada kızını izleyen Leman Sam da, sahneye çıkarak kuşaklardır seslendirilen kendisiyle özdeşleşmiş şarkısı ‘Gönül’ü, bu kez kızıyla seslendirdi.

Orta Anadolu’dan Karadeniz’e geçen Şevval Sam, Kazım Koyuncu’ya bir selam yolladıktan sonra, seyircilerin arasına da karıştı. Karadeniz’in coşkulu türkülerini onlara dokunarak seslendirdi.

HARBİYE’DE HORON ZAMANI

Şevval Sam, sahnede kendisine eşlik eden ekip ile horon da oynadı. Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de onlara eşlik etti.

‘Ankara’nın Bağları’, ‘Antep’in Hamamları’, ‘Kara Üzün Habbesi’ ile herkese göbek attıran Şevval Sam, Karadeniz Türküleri’nden, Halk Müziği’ne, efsaneleşmiş pop şarkılardan türkülere uzanan geniş repertuvarı ile Harbiye’de Türkiye’nin dört bir yanına uzanan renkli bir konsere imza attı.

Sanatçı ilk yarıya üzerinde organze kaftanıyla çıktı ve daha sonra alkışlar arasında bunu üzerinden çıkarıp, mor payetli elbisesi ile konsere devam etti. Konserin ikinci yarısında da yine iki renkli elbisesini giyen Sam, şıklığı ile de göz kamaştırdı.