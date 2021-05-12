İngiltere'de pandemiyle mücadelede atılan normalleşme çalışmalarında dün akşam çok önemli bir adım daha atıldı. Yaklaşık bir aradan sonra 41. Brit Ödülleri töreni kapalı bir mekanda yapılan ilk seyircili tören oldu. 2500'ü pandemiyle mücadelede ön saflarda çalışanlar olmak üzere 4 bin davetlinin katıldığı tören Londra'da O2 Arena'da gerçekleştirildi.

Dua Lipa

Geceye 'En İyi Solo Kadın Sanatçı' ve 'Yılın Albümü' ödüllerini alan Dua Lipa damga vurdu. Ödülünü 2018'de Themes Nehri'ne düşen bir kadını kurtaran ancak bu sırada kendisi hayatını kaybeden Folajimi Olubunmi-Adewole'ye ve azınlıklar için yaptığı çalışmalarla tanınan 74 yaşındaki hemşire Dame Elizabeth Anionwu'ya ithaf eden Lipa ayrıca sağlık çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısıyla büyük alkış aldı.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Kadın Solo Sanatçı (Britanya)

Dua Lipa

En İyi Erkek Solo Sanatçı (Birtanya)

J Hus

En İyi Grup (Britanya)

Little Mix

Little Mix

Yılın şarkıcısı

Arlo Parks

En iyi Single (Britanya)

Harry Styles – Watermelon Sugar

Yılın Albümü (Birtanya)

Dua Lipa – Future Nostalgia

En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı

Billie Eilish

En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı

The Weeknd

En İyi Uluslararası Grup

Haim

En İyi Yeni Sanatçı

Griff

Küresel İkon

Taylor Swift