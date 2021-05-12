İngiltere'de pandemiyle mücadelede atılan normalleşme çalışmalarında dün akşam çok önemli bir adım daha atıldı. Yaklaşık bir aradan sonra 41. Brit Ödülleri töreni kapalı bir mekanda yapılan ilk seyircili tören oldu. 2500'ü pandemiyle mücadelede ön saflarda çalışanlar olmak üzere 4 bin davetlinin katıldığı tören Londra'da O2 Arena'da gerçekleştirildi.
Geceye 'En İyi Solo Kadın Sanatçı' ve 'Yılın Albümü' ödüllerini alan Dua Lipa damga vurdu. Ödülünü 2018'de Themes Nehri'ne düşen bir kadını kurtaran ancak bu sırada kendisi hayatını kaybeden Folajimi Olubunmi-Adewole'ye ve azınlıklar için yaptığı çalışmalarla tanınan 74 yaşındaki hemşire Dame Elizabeth Anionwu'ya ithaf eden Lipa ayrıca sağlık çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısıyla büyük alkış aldı.
İŞTE KAZANANLAR
En İyi Kadın Solo Sanatçı (Britanya)
Dua Lipa
En İyi Erkek Solo Sanatçı (Birtanya)
J Hus
En İyi Grup (Britanya)
Little Mix
Yılın şarkıcısı
Arlo Parks
En iyi Single (Britanya)
Harry Styles – Watermelon Sugar
Yılın Albümü (Birtanya)
Dua Lipa – Future Nostalgia
En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı
Billie Eilish
En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı
The Weeknd
En İyi Uluslararası Grup
Haim
En İyi Yeni Sanatçı
Griff
Küresel İkon
Taylor Swift
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