Şeyma Subaşı'nın olay görüntüleri

Giriş: 04.03.2019 - 10:14 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Venedik'te verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Subaşı daha sonra Fransa'ya geçerek sevgilisi Guido Siena bir araya geldi

  • 1Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Şeyma Subaşı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

  • 2Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl kasım ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • 3Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçen Subaşı, "Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı. Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • 4Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Subaşı dört gün önce Venedik'e gitti.  Bir partiye katılan Subaşı sosyal medyadan fotoğraflarını yayınladı.

  • 5Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Ünlü ismin fotoğraflarına yorum yağdı.

  • 6Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Subaşı daha sonra Fransa'ya geçti.

  • 7Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Guido Senia ile Paris’te tatil yapan Şeyma Subaşı’ndan aşk itirafı geldi.

  • 8Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Subaşı sevgilisinin ellerini tutarak ‘seni seviyorum’ dedi. ‬O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

  • 9Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    İkili, daha sonra bir grup arkadaşıyla birlikte gece kulübüne gitti.

  • 10Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Subaşı'nın dansı sosyal medyada yayınlandı.

  • 11Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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    Ünlü ismin dansı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

  • 12Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 13Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 14Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 15Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 16Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 17Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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  • 18Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız dansı olay oldu - Magazin haberleri
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