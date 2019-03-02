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Geçtiğimiz günlerde Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçen Subaşı, "Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı. Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.