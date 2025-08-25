Sezai Temelli'den komisyon çalışmalarına eleştiri

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsatan Temelli, bursların arttırılmasını ve eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını istedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Temelli, "Heyetlerin dinlenmesi, toplumun komisyona katılımı önemli. Hatta komisyonun da çeşitli kesimlere ulaşıp önerileri alması gerekir. Ancak komisyonun esas işi bu değildir. Bu, alt komisyon eliyle veya farklı bir komisyon kurularak yapılabilirdi. Komisyonun esas yapması gereken iş, ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, "komisyonda Kürtçe konuşulabilmesine" yönelik taleplerinin karşılanmasını da talep etti.