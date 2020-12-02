UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

İki takım arasında grupta İspanya'da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2'lik skorla kazanmıştı.