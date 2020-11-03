UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.

Konuk ekip henüz 8. dakikada Alassane Plea'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Valerii Bondar kendi filelerini havalandırdı ve Mönchengladbach farkı 2'ye çıkardı.

Plea 26. dakikada bir kez daha sahne alırken Ramy Bensebaini 44. dakikada attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi: 4-0

Konuk ekipte Lars Stindl 65. dakikada farkı 5'e çıkarırken Plea 76. dakikada kendisinin üçüncü takımının 6. golünü kaydetti.