UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Shakhtar Donetsk, Basel'i 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maça hızlı başlayan Ukrayna temsilcisi 2. dakikada Junior Moraes ile golü buldu. Karşılaşmada 22. dakika oynanırken sahne alan Taison, Shakhtar'ı 2-0 öne geçirdi.
75. dakikada penaltı kazanan Shakhtar'da topun başına Alan Patrick geçti. Brezilyalı futbolcu hata yapmadı ve Shakhtar'ı rahatlatarak skoru 3-0'a getirdi.
Mücadelede son anlara girilirken Dodo, 88. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve fark 4'e çıktı.
90. dakikada Ricky van Wolfswinkel, Basel'in tek golünü kaydeden isim oldu.
Maçta başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, yarı finalde Inter'in rakibi oldu.
Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.
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