Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.
Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.
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