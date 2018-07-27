Shanghai Shenhua - Beijing Guoan maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shanghai Shenhua, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Beijing Guoan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 21 puanlı Shanghai Shenhua 6. sırada bulunuyor, Beijing Guoan 28 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Shanghai Shenhua, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 294. İddaa'da Shanghai Shenhua kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Beijing Guoan kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Shanghai Shenhua önceki hafta Liaoning Hongyun mücadelesinde 1-4 kazandı.

Beijing Guoan, Changchun YaTai karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai Shenhua, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Beijing Guoan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Guoan, 12 gol atarken 8 gol yedi.

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