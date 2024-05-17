Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı. Dolar bazında ise Türkiye ortalaması metrekare bazında 2023 Ocak'tan beri ilk kez bin doların altına geriledi. İstanbul ortalaması ise 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü. İstanbul'da dolar bazında konut fiyatları zirveden (Mayıs 2023) yüzde 21 düşerken, Türkiye genelinde ise yüzde 16.5 geriye geldi

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