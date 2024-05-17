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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor

        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı. Dolar bazında ise Türkiye ortalaması metrekare bazında 2023 Ocak'tan beri ilk kez bin doların altına geriledi. İstanbul ortalaması ise 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü. İstanbul'da dolar bazında konut fiyatları zirveden (Mayıs 2023) yüzde 21 düşerken, Türkiye genelinde ise yüzde 16.5 geriye geldi

        Giriş: 17.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:38
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        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
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        TCMB, mart ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı.

        DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

        Fiyatlar, dolar bazında incelendiğinde; İstanbul'da metrekare başına ortalama 1438 dolara, Türkiye genelinde ise 997 dolara geriledi.

        Konut fiyatları, dolar bazında zirvesini Mayıs 2023'te görmüştü. İstanbul ortalaması 1822 dolara, Türkiye ortalaması ise 1194 dolara kadar yükselmişti.

        ZİRVEDEN YÜZDE 21 UZAKTA

        Böylece İstanbul'da dolar bazında konut fiyatları zirveden (Mayıs 2023) yüzde 21 düşerken, Türkiye genelinde ise yüzde 16.5 geriye geldi.

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