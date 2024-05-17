Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!

        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!

        Kocaeli'nde, evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        2

        YANGIN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        3

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yangın sırasında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

        4

        HAZAL'IN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        5

        ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

        Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

        6

        Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        7

        Acı haberi alan aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirip, gözyaşına boğuldu.

        8
        9
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil