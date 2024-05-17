Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
Kocaeli'nde, evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.
HAZAL'IN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI
Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.