Bisiklet, yürüyüş, yüzme: Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor? Uzmanlar cevapladı!

Egzersiz yapmak vücudunuzun normal bir günde yakacağından daha fazla kalori yakar. Bisiklete binmek ve gibi yüksek yoğunluklu egzersizler genellikle diğer egzersiz programlarından daha fazla kalori yakar. Sizin için hazırladığımız rehberde en çok kalori yakımı sağlayan egzersizleri derledik. İşte detaylar!