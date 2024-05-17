Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!

Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), işletme sahibi Turan Döner (39) ile sevgili oldu.

Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darp etti.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI ALIP, SALLADIM"

Soruşturmada ifade veren Franzen, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Kendisinin beni, en yakın kız arkadaşımla aldattığını gördüm. Bu sırada Turan, cep telefonunu karıştırdığımı görünce çılgına döndü. Kafama vurmaya başladı. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

"AİLE KURMAK İSTEDİM"

Tutuklu sanık Irına Franzen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Franzen, 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim Turan'ı öldürmek değildi. Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü Turan vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.

Mahkemede ifade veren Turan Döner'in kız kardeşi P.D. ise "Irına, sessiz ve sakin olan ağabeyimi çok kıskanıyordu. Irına'nın her isteğini yerine getiren ağabeyim, merhametinin kurbanı oldu" diye konuştu.

"İYİ HAL" İNDİRİMİYLE 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Irına Franzen'e 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezasını 15 yıla indirdiği Irına Franzen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.