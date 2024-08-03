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        Haberler Magazin Sharon Stone: Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu - Magazin haberleri

        Sharon Stone: Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu

        Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Bodrum'da düzenlenen gecede 'Uluslararası İkon Ödülü'nü aldı. Ödül töreninden bir gün önce Beşiktaş formasıyla poz veren Stone, "Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:50
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        ABD'li oyuncu Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılan Altın Küre Töreni'nin "Global İkon" ödülünü almak üzere Bodrum'a geldi. Güvercinlik Koyu'ndaki bir otelde düzenlenen geceye, Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu ve Nesrin Cevadzade'nin de aralarında olduğu sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

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        Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

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        Sharon Stone, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak, onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

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        Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum.

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        Beşiktaş forması ile verdiği pozlar hakkında konuşan Stone, "Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Yeğenim ABD'de futbol antrenörü. Aile olarak futbolu çok seviyoruz" dedi.

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        Unutulmaz rolleriyle adını dünya sinemasına yazdıran Sharon Stone, Uluslararası İkon Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden yuıldız, "Ben Pensilvanya'da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik ışığı dahi yoktu. Çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere uzak ülkelere gitmeyi, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim" ifadelerini kullandı.

        Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı" dedi.

        #sharon stone
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