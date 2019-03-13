Beşiktaş'a geldikten sonra gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Shinji Kagawa, Beşiktaş camiasını mutlu edicek açıklamalarda bulundu.

Japon yıldız ülkesinin bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Daha önce görmediğim bir seyirci etkisi altında maçlara çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş’ta kalmayı tercih ederim" dedi.